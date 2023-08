Mais Habitação. Marcelo critica ausência de acordo de regime

O chefe de Estado explicou, esta segunda-feira, os motivos que o levaram a devolver o diploma ao Parlamento, sem promulgação. Um deles foi a falta de um apoio amplo a estas medidas, na Assembleia da República, algo que seria fundamental para Marcelo Rebelo de Sousa.O presidente da República recorda que o pacote Mais Habitação foi aprovado no Parlamento pela maioria absoluta do PS e com as abstenções dos deputados únicos do Livre e do PAN. No entanto, refere que, se o PS insistir neste diploma, à segunda, o presidente terá de o promulgar.O chefe de Estado considera que não podia ficar calado perante um pacote que não o satisfaz, mesmo que os socialistas voltem a enviar o diploma para Belém.