Mais Habitação. Presidente acredita que o tempo vai dar-lhe razão

Questionado pela RTP sobre se o tempo irá dar razão ao presidente, este respondeu convictamente que “sim”.Ninguém gosta de vetar. Eu tenho vetado muito poucos diplomas – ao todo 33 diplomas em 1700”, relembrou.

Para o chefe de Estado, com a decisão do Governo “aconteceu aquilo que é a democracia”.

“O Parlamento fica na sua e vota em conformidade e confirma a sua votação, e eu fico na minha, no sentido em que, era mobilizador, resolvia o conjunto de problemas existentes, ou ficava aquém disso”.Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda entender que o pacote Mais Habitação não oferece condições para alcançar aquilo que ambiciona.

Quanto a tensões na relação com o executivo, o presidente descarta-as. “Isto não tem nada a ver com o Governo. Quem aprovou a lei foi a Assembleia da República. O Governo esteve na pré-história da lei, não interessa já para este filme”, sublinhou.







Marcelo Rebelo de Sousa criticou praticamente todo o pacote aprovado apenas pelo PS, e avisou que o tempo lhe vai dar razão quanto à ineficácia das medidas para resolver os problemas da habitação em Portugal.







Numa carta enviada ao presidente da Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa detalha os motivos que o levaram a vetar o diploma da Habitação.





O Presidente da República entende que o diploma do Governo não responde aos riscos e à emergência da crise habitacional e que, "em termos simples, não é fácil de ver de onde virá a prometida oferta de casa para habitação com eficácia e rapidez".



Marcelo assinala que o diploma confirma "riscos de discurso excessivamente otimista, de expetativas elevadas para o prazo, os meios e a máquina administrativa disponíveis" e de "possível irrealismo nos resultados projetados".



"O presente diploma, apesar das correções no arrendamento forçado e no alojamento local, dificilmente permite recuperar alguma confiança perdida por parte do investimento privado, sendo certo que o investimento público e social, nele previsto, é contido e lento", argumenta.





Sete problemas apontados

Entre os sete problemas apontados, Marcelo destaca ainda que “o Estado não vai assumir responsabilidade direta na construção de habitação, salvo de forma limitada e com fundos europeus” e que “o apoio dado a cooperativas ou o uso de edifícios públicos devolutos, ou prédios privados adquiridos ou contratados para arrendamento acessível, implicam uma burocracia lenta e o recurso a entidades assoberbadas com outras tarefas, como o Banco de Fomento, ou sem meios à altura do exigido, como o IHRU”.



Marcelo afirma ainda que o arrendamento forçado “fica tão limitado e moroso que aparece como emblema meramente simbólico, com custo político superior ao benefício social palpável” e que “a igual complexidade do regime de alojamento local torna duvidoso que permita alcançar com rapidez os efeitos pretendidos”.



“Não se vislumbram novas medidas, de efeito imediato, de resposta ao sufoco de muitas famílias em face do peso dos aumentos nos juros e, em inúmeras situações, nas rendas”, aponta o Presidente da República”, acrescentando que não se alcançou um “acordo de regime”.



O Presidente da República critica ainda a ausência de consenso em relação ao diploma, que foi aprovado pela maioria absoluta do PS.



"Sei, e todos sabemos, que a maioria absoluta parlamentar pode repetir, em escassas semanas, a aprovação acabada de votar. Mas, como se compreenderá, não é isso que pode ou deve impedir a expressão de uma funda convicção e de um sereno juízo analítico negativos", assinalou Marcelo Rebelo de Sousa.