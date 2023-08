Mais Habitação. PS prepara-se para confirmar lei já em setembro

Está previsto o arrendamento forçado para casas devolutas há mais de dois anos, em zonas de pressão urbanística.



O aumento do valor das rendas terá um teto de dois por cento para casas que estão no mercado há pelo menos cinco anos.



E está previsto desconto no IRS para contratos de arrendamento longos - quanto maior a duração, menor será a taxa de imposto a pagar pelo proprietário.



Há também várias mudanças para o alojamento local. É por exemplo criada uma contribuição extraordinária de 15 por cento.



Estão suspensas novas licenças nas zonas de maior pressão urbanística. E as atuais serão reavaliadas em 2030.



Para aumentar a oferta de casas, está previsto isenção de impostos, durante cinco anos, para quem quiser trocar o alojamento local pelo mercado de arrendamento.



A ministra da Habitação negou que haja teimosia do governo e disse que seria crime não fazer nada.