"Mais liberdade significa mais responsabilidade". A entrevista ao PM sobre a saída do estado de emergência

“Tem sido um período muito difícil para toda a gente”, começou por afirmar o primeiro-ministro.Não sabemos quanto tempo durará o vírus nem quando será descoberta uma vacina ou um tratamento”.Nestes tempos difíceis, e numa altura em que o estado de emergência vai ser levantado, “a mensagem continua a ser: fique em casa”, sublinhou Costa. “Há uma coisa que as pessoas têm de perceber.. E não vamos regressar à normalidade enquanto não houver uma vacina ou um tratamento”, acrescentou.

“O artigo 22 é claro: é possível limitar a liberdade de circulação para estancar surtos epidémicos”, disse Costa.

“E há uma coisa que nós sabemos: o vírus não anda por si, somos nós que o levamos, e quanto mais próximos estivermos mais o transmitimos aos outros. Portanto“Obviamente que não podemos estar ilimitadamente com os níveis de restrição que temos tido, porque isso não é suportável por cada um de nós” nem para a economia, mas “temos de aprender uma nova realidade que é conviver com o vírus”, até porque, alertou o primeiro-ministro., sustentou António Costa, relembrando que os cidadãos devem tomar medidas de segurança, entre as quais o uso de máscara “nos transportes públicos, nas escolas, no comércio e em todos os espaços fechados onde esteja muita gente”.Quanto a, locais onde é muito difícil “haver as normas de afastamento físico que são necessárias”.

Teletrabalho, praia e festivais de Verão

“Para irmos à praia teremos de ter as cautelas necessárias que temos quando estamos noutros espaços ao ar livre”, frisou, admitindo que se preveem “dificuldades de gestão, porque uma coisa são praias de enorme extensão, onde as pessoas se conseguem distribuir sem muita seletividade, outra coisa são praias pequenas”. Sobre as idas à praia, o primeiro-ministro disse entender que é algo que “todos desejamos” e que “haverá forma, com certeza, de conseguirmos ir”, mas com restrições, até porque “os dados que hoje existem não permitem sustentar as teses que durante algum tempo predominaram de que o vírus seria sensível à alteração do clima”., frisou, admitindo que se preveem “dificuldades de gestão, porque uma coisa são praias de enorme extensão, onde as pessoas se conseguem distribuir sem muita seletividade, outra coisa são praias pequenas”.

Quanto ao regresso ao trabalho, António Costa esclareceu que se mantém, de modo a aliviar a pressão nos transportes públicos.Em junho, quando a população regressar totalmente ao trabalho, as empresas devem adotar medidas que evitem o contacto entre trabalhadores, nomeadamente turnos desencontrados.“Vai ser um dos problemas mais difíceis que temos para resolver”, mas “encontraremos uma boa forma de não privar os portugueses do acesso à praia nas melhores condições de segurança”, acrescentou.Quanto a festivais de Verão, só no Conselho de Ministros da próxima semana deverá ser tomada uma decisão., admitiu o PM.

“A economia não é uma coisa exterior à nossa vida”

António Costa classificou de “absolutamente gigantescos” os esforços que se têm feito para apoiar a economia do país nos últimos dois meses, deixando um alerta.O líder frisou que, se não tivermos vacina antes do Verão de 2021, “vamos viver um Outono e um Inverno ainda com este vírus, com a tal baixa taxa de imunidade”, pelo que vão surgir novos surtos e novos problemas, que teremos de encarar com “realismo”“Para mim foi sempre claro e continua a ser claro que nós não temos a saúde de um lado e a economia do outro., afirmou.