Depois de sedes do partido terem sido alvo de buscas por suspeitas de peculato e abuso de poder, a direção do PSD e o grupo parlamentar mostram-se pouco alinhados nas reações.

Trinta deputados social-democratas, não satisfeitos com a dura carta enviada pelo secretário-geral do PSD à Procuradora-geral da República divulgaram uma outra carta onde saem em defesa de Rui Rio, visado nas buscas.



As autoridades judiciárias investigam a alegada utilização de dinheiros públicos na gestão do PSD em anteriores direções.