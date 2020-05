Manifestações. Rui Rio diz que Igreja tem mais juízo do que sindicatos

Rui Rio acusa o Ministério da Saúde desde janeiro não pagar nada às Instituições Particulares de Solidariedade Social. Sobre as celebrações do dia do trabalhador e do 13 de maio em Fátima, o líder do PSD diz que a igreja tem mais juízo que a CGTP.