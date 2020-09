Manuel Alegre defende que o PS tem de tomar posição oficial sobre presidenciais

Esta quarta-feira à tarde, Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, lança oficialmente a candidatura, no Largo do Carmo, em Lisboa.Ouvido pela Antena 1, Fernando Rosas, antigo candidato à presidência da República em 2001 e fundador do Bloco, acredita que esta campanha eleitoral vai ser muito disputada.Sobre Ana Gomes, Fernando Rosas não acredita que a candidata consiga atrair todos os votos dos socialistas.Ana Gomes deve apresentar formalmente a sua candidatura esta quinta-feira.Também Vitorino Silva, mais conhecido como Tino de Rans, anunciou que também entra na corrida a Belém. Nas eleições de há 4 anos obteve mais de 150 mil votos.São assim já oito, os pré-candidatos presidenciais, a seis meses do fim do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.O chefe de Estado perdeu hoje o poder de dissolução da Assembleia da República, por entrar no último semestre de mandato em Belém.