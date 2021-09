Manuel Alegre lembra Jorge Sampaio como "um homem de causas"

Amigo de Sampaio desde as lutas estudantis, o também socialista Manuel Alegre lembra a militância anti-fascista do antigo Presidente. Alegre saudou o percurso antes e pós-25 de Abril de Jorge Sampaio e a sua intervenção determinada em momentos-chave da história do país.