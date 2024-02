Manuel António Correia apresenta candidatura à liderança do PSD/Madeira

"Esta lista está apostada no futuro. Não pretende gerir um fim de ciclo, ainda mais quando esse fim de ciclo não está a ser feliz e os madeirenses não se sentem representados no atual PSD", disse o candidato, referindo-se à crise política desencadeada pelo processo que investiga suspeitas de corrupção no arquipélago e que levou à queda do Governo Regional (PSD/CDS-PP), agora em gestão.

Manuel António Correia, que falava aos jornalistas após entregar a candidatura na sede do partido, no Funchal, salientou que o seu objetivo é "encetar uma nova era" no partido e na região, uma nova era de políticas, uma nova era também com novos protagonistas, mas contando com todos, uma nova era de atitudes e uma nova era completamente desprendida".

"As pessoas estão aqui porque querem emprestar o seu saber, a sua consciência, a sua alma para ajudar [a resolver] os problemas de todos", acrescentou.

O prazo para a entrega de listas no PSD/Madeira termina hoje às 18:00 e, até agora, deram entrada apenas duas candidaturas: a de Manuel António Correia e a de Miguel Albuquerque, que lidera o partido desde 2014 e o executivo madeirense desde 2015, agora na qualidade de demissionário.

Em 2014, Manuel António Correia, então secretário regional do Ambiente e Recursos Naturais no executivo chefiado por Alberto João Jardim, disputou a liderança do PSD/Madeira precisamente com Miguel Albuquerque, mas perdeu a corrida na segunda volta, obtendo 37% dos votos, contra 63% do adversário.

"Acima de tudo, [queremos] resolver um problema que o PSD tem tido nos últimos anos na Madeira, eu diria especialmente nos últimos tempos, que é um divórcio completo entre o partido e a sociedade", disse.

Em 21 de fevereiro, o Conselho Regional do PSD/Madeira indicou que as eleições diretas vão realizar-se em 21 de março e o congresso regional em 20 e 21 de abril.