Manuel Monteiro anunciou apoio ao eurodeputado Nuno Melo

O antigo presidente do CDS Manuel Monteiro anunciou o apoio ao candidato Nuno Melo. Também outro presidente, Paulo Portas anunciou que este domingo vai a Guimarães apoiar a candidatura do eurodeputado à liderança do partido. Francisco Rodrigues dos Santos despediu-se mas não houve cumprimentos entre candidatos e o líder demissionário.