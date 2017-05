Manuel Pizarro e Correia Fernandes devolvem pelouros no Porto

RTP 08 Mai, 2017, 12:44 / atualizado em 08 Mai, 2017, 13:29 | Política

Em comunicado, o PS, que no sábado lançou Manuel Pizarro como candidato à Câmara Municipal do Porto, explica a entrega dos pelouros com a "decisão tomada pelo presidente da Câmara do Porto, que rejeitou o apoio do PS para o próximo ciclo autárquico".

O executivo camarário do Porto integra 13 elementos: seis da lista independente de Rui Moreira, três eleitos pelo PSD - um dos quais com o pelouro da Economia -, três do PS - dois detinham pelouros desde o início do mandato, em virtude de um acordo pós-eleitoral com o presidente - e um da CDU.



"Em face da decisão de Rui Moreira e da natural decisão do PS de apresentar uma candidatura própria às próximas eleições autárquicas, os vereadores socialistas consideram que, por imperativo ético, não devem manter os pelouros que lhe foram atribuídos", justifica o partido.



"No entanto, Manuel Pizarro, Manuel Correia Fernandes e Carla Miranda (vereadora socialista sem pelouro) reafirmam o seu pleno compromisso com a cidade. Assim, exercerão, até ao fim do mandato, o cargo para o qual foram eleitos, sempre com a mesma postura construtiva que até agora revelaram", acrescenta-se no comunicado.



O PS salienta ainda que, "ao longo destes quase quatro anos, os vereadores socialistas trabalharam com enorme dedicação e empenho, executando sempre o programa acordado entre as duas candidaturas e defendendo, ininterruptamente, os interesses da cidade e dos portuenses".

A controvérsia

A decisão, por parte dos socialistas, de avançar com um candidato próprio no Porto aconteceu um dia depois de o movimento independente de Rui Moreira (Porto, O Nosso Partido) ter prescindido do apoio do PS à recandidatura.



A Comissão Política do movimento independente rejeitava na sexta-feira quaisquer "condicionalismos" que pudessem colocar "em causa a independência da candidatura".



Esta tomada de posição seguiu-se a declarações da secretária-geral adjunta do PS Ana Catarina Mendes, que na quarta-feira, em entrevista ao jornal eletrónico Observador, havia sustentado que uma vitória de Rui Moreira seria "uma vitória do PS".



Em entrevista à SIC, também na sexta-feira, Rui Moreira acenou com a vontade de contar com Manuel Pizarro na lista de recandidatura, mas apenas "pela competência" e pelo "desempenho" e jamais em segundo lugar.



O presidente da Câmara do Porto criticou mesmo o PS pelo que considerou ser uma tentativa de "fazer crer" que haveria "uma coligação informal".O executivo camarário

Rui Moreira conquistou em 2013, com o apoio do CDS-PP, que agora se mantém, a presidência da Câmara do Porto, garantindo lugar para seis nomes da sua lista independente.



O autarca estabeleceu um acordo pós-eleitoral com o PS, tendo em vista garantir a governabilidade. Atribuiu pelouros a dois dos três vereadores socialistas: Manuel Pizarro, líder da Federação Distrital do PS, e Manuel Correia Fernandes.



A vereadora Carla Miranda ficou sem pelouro.



Em julho de 2016, Rui Moreira delegou o pelouro da Economia em Ricardo Valente, independente eleito pela lista do PSD.



Rui Loza é o único dos vereadores da lista do independente que não tem qualquer pelouro.



c/ Lusa