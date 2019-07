Manuel Salgado deixa o pelouro do Urbanismo em Lisboa

RTP31 Jul, 2019, 18:06 | Política

“A decisão não é de agora, foi tomada no final do último mandato, em acordo com o Fernando Medina”, afirma Manuel Salgado na entrevista ao Expresso.



O ainda vereador com responsabilidades sobre o Planeamento, Urbanismo, Património e Obras Municipais diz acreditar “que as pessoas não se eternizem nos lugares”.Manuel Salgado deve sair no final de agosto.



“A lei obriga os presidentes da Câmara a um máximo de três mandatos, não obriga os vereadores, mas acredito que é necessário que as pessoas não se eternizem nos lugares e deem lugar a outras mais novas, com novas formas de resolver os problemas, até porque os desafios são diferentes dos que eram há uns anos”.



Manuel Salgado preside desde julho do ano passado à Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU), posição que deverá manter. Com a alteração dos estatutos desta estrutura, o vereador viu a sua influência acrescida - por via da transferência de competências da Câmara para a SRU em matéria de novas obras. O que tem suscitado críticas por parte da oposição, segundo a qual as obras municipais ficarão sem escrutínio.



Nascido em 1944, em Lisboa, Manuel Salgado licenciou-se em arquitetura na Escola Superior de Belas Artes, em 1968.



É coautor, com Vittorio Gregotti, do Centro Cultural de Belém. É também o autor dos edifícios do Teatro Camões, em Lisboa, e do Hospital da Luz, além da Escola Superior de Teatro e Cinema, na Amadora, e do Estádio do Dragão, no Porto.



Salgado foi arquiteto-chefe do complexo da Expo’98.