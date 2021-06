Manuela Gonzaga é candidata do PAN à presidência da Câmara de Lisboa

"Com esta candidatura, o partido visa dar continuidade ao trabalho pelas causas do PAN em Lisboa, cidade onde elegeu, nas últimas eleições, um grupo municipal com dois deputados", indicou o partido, em comunicado.

Escritora e historiadora, Manuela Gonzaga, de 70 anos, é natural do Porto, viveu parte da juventude em Moçambique e em Angola, é doutoranda em História Contemporânea na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e foi jornalista durante cerca de 30 anos.

Desde 2012 que Manuela Gonzaga é filiada no PAN e faz parte da atual Comissão Política Nacional do partido, após ter sido eleita no VIII Congresso, realizado no primeiro fim de semana de junho, em Tomar, distrito de Santarém, mas já tinha pertencido também a esta estrutura entre 2013 e 2016.

A candidatura encabeçada por Manuela Gonzaga à presidência da Câmara Municipal de Lisboa e os objetivos do partido para as eleições autárquicas vão ser formalmente apresentados na próxima quarta-feira, 16 de junho, às 10:30, na Alameda Universitária (Cidade Universitária), numa ação que contará com a presença da porta-voz do PAN e mandatária da candidatura, Inês de Sousa Real.

Segundo o partido, Manuela Gonzaga conta com Tânia Mesquita para número dois da lista, que é também membro da Comissão Política Nacional do PAN e formada em Psicologia Comunitária, finalista em Direito e fundadora do movimento cívico Quebr`a Corrente para a libertação de cães acorrentados.

"À semelhança de momentos eleitorais anteriores, o PAN apresenta-se às eleições autárquicas 2021 com listas paritárias, contando, no caso de Lisboa, com duas mulheres a encabeçar a lista à Câmara Municipal", realçou o partido.

O atual eleito pelo PAN na Assembleia de Freguesia de Arroios, António Morgado Valente, é o cabeça de lista para a Assembleia Municipal de Lisboa, revelou.

O executivo de Lisboa é atualmente composto por oito eleitos pelo PS (no qual se incluem os Cidadãos por Lisboa), um do BE (que tem um acordo de governação do concelho com os socialistas), quatro do CDS-PP, dois do PSD e dois do PCP.

Segundo a lei, as autárquicas decorrem entre setembro e outubro, não tendo ainda sido marcada uma data.

Além de Manuela Gonzaga, para a corrida à presidência da autarquia lisboeta, atualmente liderada por Fernando Medina (PS), foram até agora anunciadas as candidaturas de Carlos Moedas (coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT/Aliança), João Ferreira (CDU), Bruno Horta Soares (IL), Nuno Graciano (Chega), Beatriz Gomes Dias (BE) e Tiago Matos Gomes (Volt).