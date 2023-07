Maratona de votações no Parlamento. Acompanhe em direto

O PSD assegurou hoje à Associação de Alojamento Local em Portugal que vai revogar logo que lhe for possível as medidas contestadas por este setor no pacote Mais Habitação, hoje em votação final no parlamento.A ALEP foi hoje ouvida pela comissão parlamentar que acompanha a Habitação, numa audiência que já não afeta a aprovação em votação final global do pacote Mais Habitação, assegurada pela maioria socialista."Dizer à ALEP e a todos os associados e a quem desenvolve esta atividade de alojamento local no país que não desistam, porque o PSD também não desistirá de todos vós, de quem trabalha de uma forma legítima, como fazem os titulares de alojamento local e que revogaremos, mal nos seja possível, estas medidas que serão hoje aprovadas e que entrarão certamente em vigor", afirmou a deputada social-democrata Márcia Passos.A deputada considerou que as medidas do Governo para o setor do alojamento local (AL) "foram feitas às três pancadas" e "sem se perceber minimamente qual é o impacto destas medidas nos problemas que o Governo pretendia resolver, que eram os problemas da habitação".As medidas do Governo são "um ataque desmedido" ao AL, "completamente desproporcional e que não tem qualquer justificação", com "atentados" do ponto de vista técnico, jurídico-legal, acrescentou.Márcia Passos criticou sobretudo a contribuição extraordinária do AL, "que não é mais do que um imposto sanção", e a possibilidade de a atividade do AL ser impedida por decisão de assembleias de condóminos."Como é que é possível uma deliberação de um condomínio revogar uma licença que é emitida por uma entidade pública?", questionou.





(Agência Lusa)