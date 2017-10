Marcelo a contar com Orçamento "sem solavancos" e legislatura completa

Carlos Santos Neves - RTP09 Out, 2017, 18:28 / atualizado em 09 Out, 2017, 19:23 | Política

“Aquilo que eu retirei da audição dos partidos é que vai haver Orçamento do Estado, no prazo previsto, e não haverá, portanto, nem solavancos nem crises a propósito do Orçamento do Estado na política portuguesa”, disse o Presidente à saída de uma cerimónia no Museu João de Deus, em Lisboa.O Chefe de Estado sublinhou o facto de concluir agora, com a UGT, as rondas de audições de partidos e parceiros sociais.





Marcelo Rebelo de Sousa respondeu assim às perguntas dos jornalistas sobre potenciais impactos dos resultados das eleições autárquicas nas negociações, à esquerda, da proposta de Orçamento para 2018.



O Presidente da República quis ainda assinalar que só em dezembro deverá ter sobre a secretária em Belém o Orçamento do Estado, pelo que terá de “esperar para ver qual é o conteúdo antes de avançar para a sua promulgação”.



“Que a legislatura se cumpra”



Almoço com Santana

Só o antigo autarca do Porto Rui Rio selou, até ao presente, a decisão de avançar com uma candidatura à presidência do PSD, que será oficialmente lançada na próxima quarta-feira.

c/ Lusa

Carregou, em seguida, na ideia de que não está “preocupado com a hipótese de não haver Orçamento do Estado.Na mesma ocasião, Marcelo quis vincar a expectativa de que a legislatura perdure até ao fim: com um Executivo “reformista” e uma oposição “forte”.Sem querer, uma vez mais, falar dos resultados das autárquicas, ou da atual situação do PSD, o Chefe de Estado considerou importante, “agora mais do que nunca, que a legislatura se cumpra, que o Governo seja forte e mude aquilo que tem de mudar, isto é, tenha um espírito reformista, e que a oposição seja forte e se constitua como alternativa ao Governo”.O Presidente quer ver, “de um lado, um poder político forte e, do outro lado, uma oposição igualmente forte, em condições de poder substituir, se for essa a vontade dos portugueses, quem está no Governo em 2019”.“O Presidente nunca se intromete na vida partidária. Os problemas dos partidos são dos partidos, as questões que têm a resolver são dos partidos, as alegrias que têm são deles, as preocupações são deles”, ressalvou, escusando-se também a comentar o facto de o seu antecessor, Aníbal Cavaco Silva, não ter votado nas últimas eleições.“Já sabem que eu não comento nem presidentes que foram, nem presidentes que hão de ser. Não comento os presidentes que foram, o que fizeram, não comento presidentes que hão de ser e o que vierem a fazer”, resumiu.Mais tarde, na Academia das Ciências de Lisboa, o Presidente da República confirmou ter recebido esta segunda-feira Pedro Santana Lopes, que revelou na semana passada estar a ponderar candidatar-se à sucessão de Pedro Passos Coelho na liderança dos social-democratas.De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, o encontro, dedicado ao “papel da Misericórdia no sistema económico e financeiro português”, estava previsto “há cerca de um mês”. E o Presidente não viu razões para um cancelamento.“O objetivo era, obviamente, falar de um tema que tem a ver com o cargo que desempenha, só isso. Falámos do sistema financeiro português”, justificou.Segundo noticiaram SIC Notícias, TVI e as ediçõesdos jornais, Marcelo encontrou-se ao final da manhã com Santana Lopes.Em declarações ao Expresso , também o provedor da Santa Casa da Misericórdia confirmou o almoço com o Presidente da República: “O encontro estava combinado há cerca de três semanas e entendemos que não havia razões para o cancelar”.O antigo primeiro-ministro explicou ter sido informado da data do encontro há cerca de três semanas por Fernando Frutuoso de Melo, chefe da Casa Civil.