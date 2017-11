Marcelo aceita saída de chefe da Casa Militar e nomeia general João Vaz Antunes

Lusa30 Nov, 2017, 23:47 | Política

Esta mudança foi divulgada no portal da Presidência da República na Internet, através de uma nota em que se refere que o tenente-general João Ramirez Cordeiro cessará funções no fim de dezembro e que o novo titular do cargo será nomeado com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018.

Na mesma nota, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, agradece ao tenente-general João Ramirez Cordeiro "pela forma excecionalmente competente, exemplar lealdade e enorme dedicação, com que exerceu as suas funções, em verdadeiro espírito de serviço público".

"O chefe de Estado nomeará para aquelas funções, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018, o tenente-general João Nuno Vaz Antunes", lê-se no comunicado sobre a mudança na chefia da Casa Militar do Presidente da República.