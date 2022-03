Marcelo adverte para "tempos muito difíceis"

“Há uma coisa que se sabe: alguns custos na vida das pessoas já começaram e vão continuar nos próximos tempos. E quando dizemos próximos tempos, não sabemos o que são os próximos tempos. É verdade que muitos problemas já existiam, mas não têm comparação problemas com guerra e problemas sem guerra”, advertiu Marcelo Rebelo de Sousa.“Temos uma realidade de guerra com consequências que ninguém sabe medir. Neste momento as previsões foram todas suspensas, quer dizer: prever se isto vai crescer assim, isto vai ser assim, ninguém pode dizer”, indicou.Questionado pelos jornalistas se considera que os portugueses estão preparados para enfrentar as consequências da guerra, o chefe de Estado respondeu: “Para ser sincero, é como com a pandemia, ninguém estava preparado para esta guerra, no sentido de que era uma hipótese, era um cenário, não se sabia como, quando e se podia haver ou não podia haver”.“Para as consequências, a Europa, como se vê, não estava preparada, e muitos países do mundo não estavam preparados, quer na energia, no fornecimento energético, quer no funcionamento dos mercados, e sobretudo porque ainda se estava a fazer recuperação do tempo da pandemia”, acrescentou.Interrogado se considera que a União Europeia deveria preparar um novo programa de recuperação e resiliência, semelhante ao aprovado durante a pandemia, para responder ao impacto da guerra – uma proposta avançada pelo Presidente francês, Emmanuel Macron –, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que “a Europa está certamente neste momento já a ver como é que é possível, dentro das disponibilidades existentes, ir acompanhando a situação que se criou”.“Isso está a acontecer, aliás o ritmo de reuniões importantes, é um ritmo nunca visto, e as pessoas pensam ‘é para aplicar sanções’. Não, é para resolver problemas também da resposta para os europeus. Isso está a acontecer permanentemente, só que a resposta tem de ir acompanhando os problemas, e os problemas vão mudando, não direi todos os dias, mas a um ritmo muito, muito acelerado”, afirmou.





(Com Lusa)