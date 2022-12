Marcelo afasta dissolução da Assembleia. "Não pode haver eleições todos os anos"

“Nós tivemos eleições ainda não há um ano.”, frisou Marcelo em declarações aos jornalistas.A dissolução do Parlamento, prosseguiu o chefe de Estado, “é uma arma atómica de que dispõe o presidente da República”., vincou., reforçou.

Sobre a demissão de Pedro Nuno Santos da pasta das Infraestruturas, na sequência do caso da indemnização paga pela TAP à ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, Marcelo afirmou que “ninguém é obrigado a ficar no Governo”. “Considero que o fundamental é ver quando é a tomada de posse, qual é a solução adotada e como é que o Governo vai encarar 2023”, completou.

Questionado sobre a saída de 11 membros do Governo socialista, desde que este tomou posse, o presidente insistiu na ideia de que,“Aqui parece evidente que tem muito mais inconvenientes.. Portanto, experimentalismo não é a coisa melhor para a saúde das democracias”, insistiu.O presidente da República falou também sobre a moção de censura apresentada pela Iniciativa Liberal, já entregue no Parlamento. Para afirmar queMarcelo Rebelo de Sousa admitiu ainda poder estar em condições de dar posse aos novos membros do Executivo "a partir do dia 4, em última análise no dia 3 ao fim da tarde".