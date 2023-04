Marcelo afirma que Costa será o seu primeiro interlocutor no caso de Galamba

O presidente da República recusou-se a comentar o processo de exoneração do adjunto do ministro das Infraestruturas. Este sábado, em visita à Ovibeja, Marcelo Rebelo de Sousa insistiu que quando tiver a informação completa do caso a primeira pessoa com quem vai falar será o primeiro-ministro.