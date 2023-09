Marcelo agradado com desmentido de Costa sobre `mau estar` entre os dois

Filipe Amorim - Lusa

O silêncio do primeiro-ministro nada teve a haver contra o Presidente da República, explicou aos jornalistas Marcelo Rebelo de Sousa.



Na Academia Socialista, António Costa vincou que "a política não se pode limitar a números mediáticos", reportando ainda à polémica criada em volta do silêncio do primeiro- ministro sobre a reunião do Conselho de Estado.



Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que não há uma verdade absoluta sobre o que fica da reunião.