Marcelo aguarda "com grande expectativa" pacote contra efeitos da inflação

É com "grande expectativa", diz o próprio, que o presidente da República aguarda medidas do governo para combater o aumento do custo de vida dos portugueses. É na segunda-feira o que o executivo apresenta um pacote, que deve atingir os 2 mil milhões de euros, que se destina a combater os efeitos da pandemia e da guerra.