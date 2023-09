Marcelo anuncia que promulgou pacote Mais Habitação

O Presidente da República anunciou este sábado a promulgação do pacote Mais Habitação dizendo que "prefere qualquer coisa mesmo que curto a nada".



"Eu promulguei porque a Assembleia [da República] confirmou e eu tinha oito dias para promulgar, portanto, já promulguei antes mesmo dos oito dias a lei chamada Mais Habitação", revelou Marcelo Rebelo de Sousa à entrada para a XXVI Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) a decorrer no Seixal, no distrito de Setúbal.

Portanto, acrescento, o Governo de António Costa têm a partir de agora à disposição as leis necessárias,

"Eu espero que corra bem, regulamente rapidamente as leis e que avance com aquilo que constitui uma meta importante para o fim da legislatura", vincou.