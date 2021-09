Marcelo apela a negociação do orçamento sem crise política

O presidente da República diz que as eleições decorreram de forma estável e normal, mas que gostaria que tivesse havido mais participação dos eleitores. Marcelo Rebelo de Sousa lembra que há um orçamento para negociar e que no que depender do chefe de Estado não haverá qualquer crise política.