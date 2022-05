Marcelo apela à resolução de divergências no processo de descentralização

O Presidente da República apela à resolução de divergências no processo de descentralização. Marcelo Rebelo de Sousa alerta que a transferência de poderes sociais tem de ser acompanhada de recursos financeiros. O Presidente acredita ainda que a divergência entre o autarca do Porto e a Associação Nacional de Municípios poderá ser ultrapassada no encontro de hoje entre Rui Moreira e o primeiro-ministro.