Marcelo assinala aniversário de Sá Carneiro e lembra grande vulto da democracia

"No dia de hoje, decorre mais um aniversário natalício de Francisco Sá Carneiro, nascido em 19 de Julho de 1934 e falecido em 04 de Dezembro de 1980. Por um imperativo de cidadania, devemos recordar os nomes maiores da nossa História recente, aqueles que contribuíram, pela força das suas convicções e pelo vigor dos seus princípios, para a afirmação e consolidação da Democracia portuguesa", lê-se numa mensagem do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, divulgada no `site` da Presidência da República.

Lembrando Sá Carneiro como "um dos grandes vultos" do regime democrático português, "que lutou pela liberdade, com admirável coragem física e moral, antes e depois do 25 de Abril", Marcelo Rebelo de Sousa aponta ainda o antigo primeiro-ministro e fundador do PSD como "um nome fundamental" do processo de democratização.

"Evoco, neste dia, a memória do estadista e líder político, do homem de convicções e de princípios. Devemos honrar o exemplo de Francisco Sá Carneiro, um dos portugueses mais notáveis do século XX português", é ainda referido na mensagem do Presidente da República.