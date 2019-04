Partilhar o artigo Marcelo avisa que não basta crescer mais do que a média europeia Imprimir o artigo Marcelo avisa que não basta crescer mais do que a média europeia Enviar por email o artigo Marcelo avisa que não basta crescer mais do que a média europeia Aumentar a fonte do artigo Marcelo avisa que não basta crescer mais do que a média europeia Diminuir a fonte do artigo Marcelo avisa que não basta crescer mais do que a média europeia Ouvir o artigo Marcelo avisa que não basta crescer mais do que a média europeia