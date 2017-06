Marcelo cauteloso sobre TAP sugere nova fórmula para nomeações

Carlos Santos Neves - RTP 13 Jun, 2017, 21:30 / atualizado em 13 Jun, 2017, 21:32 | Política

“Mais interessante não é debater o nome A, B, C ou D. É pensar para o futuro num sistema, sobretudo nos executivos, e pensar com tempo para não ser em cima de cada caso”, sustentou Marcelo Rebelo de Sousa, já depois de assinalar que os nomes designados para a administração da TAP resultam de “uma escolha que é da competência do Governo”.

“É uma escolha de confiança política”, disse Marcelo, referindo-se ao processo de nomeações para a administração da transportadora aérea.



O Presidente, que falava durante uma visita à Feira Nacional da Agricultura, em Santarém, referiu como exemplo de uma entidade competente para audição prévia de nomes a CReSAP - Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública.



Aludiu também à via de concursos públicos, à semelhança do que sucede no Reino Unido com a designação do governador do Banco de Inglaterra, ou mesmo do presidente da BBC.



Marcelo frisou ter já ouvido ideias análogas “à direita como à esquerda”. Para acrescentar que este é um processo a discutir “serenamente para o futuro” e que “pode ter pés para andar”.



“Admito que, para o futuro, talvez valha a pena pensar, sobretudo para os administradores executivos de empresas onde está o Estado, num sistema semelhante ao da CreSAP. Antes da decisão pelo Governo, haver a audição por uma entidade independente, que se pronuncie sobre os nomes e, em casos, digamos assim, mais importantes, haver um sistema de concurso público, como há, por exemplo, para o governador do Banco de Inglaterra ou para o presidente da BBC”, propugnou o Chefe de Estado.O Presidente afirmaria adiante que “o que interessa aos portugueses é que a TAP corra bem”, sinalizando em seguida que “os primeiros resultados” da “nova gestão são encorajadores”: “Isso é o mais importante, a estratégia e os resultados”.Confrontado com a controvérsia política dos últimos dias em torno deste, Marcelo Rebelo de Sousa recordou o contexto eleitoral.“É evidente que quem apoia o Governo puxa a brasa à sua sardinha, puxando por aquilo que são aspetos considerados favoráveis ao Governo”, começou por dizer. Por outro lado, continuou, a oposição “pega naqueles temas que pensa que podem ser mais polémicos. Já aconteceu com outras empresas públicas, está a acontecer agora com a posição pública numa empresa privada”.As opções do Governo de António Costa para a TAP mereceram críticas quer por parte de PSD e CDS-PP, quer de PCP e Bloco de Esquerda, os partidos que formam com o PS a atual maioria parlamentar.Na base da contestação ao Executivo está a nomeação do antigo secretário de Estado socialista e advogado Diogo Lacerda Machado.Em Buenos Aires, o primeiro-ministro quis frisar que “não há polémica nenhuma”, dado que a decisão sobre os representantes do Estado no Conselho de Administração da companhia aérea “está tomada”.“Já disse no domingo que as polémicas de Lisboa são em Lisboa. Cá por mim não há polémica nenhuma, a decisão está tomada”, retorquiu Costa no termo de uma conferência na Universidade Argentina da Empresa.