Marcelo condecora Merkel por "extraordinária contribuição para a União Europeia"

"O Presidente da República decidiu, desbravando novos caminhos de construção de solidariedade, bem-estar e diálogo entre os Estados Membros, para o bem dos povos da Europa e para além, num quadro de multilateralismo ativo", lê-se em

Culminaram na quarta-feira 16 anos de poder de Angela Merkel na Alemanha.



"O Presidente aproveita ainda para saudar o novo Chanceler Olaf Scholz e o novo Governo alemão,", remata a nota de Marcelo Rebelo de Sousa.Olaf Scholz sucedeu na quarta-feira a Angela Merkel como novo chanceler do motor económico da União Europeia. O social-democrata foi eleito pelos deputados ao Bundestag, dois meses e meio após as legislativas na Alemanha.Dos 736 membros do Parlamento alemão, 395 sufragaram o nome de Scholz, 303 votaram contra e seis abstiveram-se.Sholz, ex-prefeito de Hamburgo, com 63 anos, prestou juramento ao ler o artigo 56.º da Constituição, comprometendo-se a "dedicar as forças ao bem do povo alemão".