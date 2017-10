Marcelo confia que vai haver Orçamento "sem solavancos nem crises"

Lusa09 Out, 2017, 17:05 | Política

Questionado pelos jornalistas sobre possíveis efeitos das eleições autárquicas nas negociações do Orçamento do Estado, Marcelo Rebelo de Sousa não respondeu diretamente à questão, mas referiu que termina hoje, com a UGT, as audições dos partidos e dos parceiros económicos e sociais.

"Aquilo que eu retirei da audição dos partidos é que vai haver Orçamento do Estado, no prazo previsto, e não haverá, portanto, nem solavancos nem crises a propósito do Orçamento do Estado na política portuguesa", afirmou o chefe de Estado, no final de uma cerimónia no Museu João de Deus, em Lisboa.

O Presidente da República ressalvou que o Orçamento do Estado só deverá chegar às suas mãos em dezembro e que tem de "esperar para ver qual é o conteúdo do Orçamento antes de avançar para a sua promulgação".

Marcelo Rebelo de Sousa disse, contudo, não estar "preocupado com a hipótese de não haver Orçamento do Estado".