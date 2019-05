Marcelo considera provável um crescimento do PS nas legislativas

Foto: José Coelho, Lusa

Marcelo realça que a Presidência não pode ser oposição face a um Partido Socialista que, acredita, pode crescer.



Cinco dias depois das eleições, Rui Rio não falou de derrota do PSD, antes apelou à reforma do sistema político para combater a abstenção: "Nós tínhamos 17 candidaturas no boletim, 17 vezes 21 candidatos efetivos, mais candidatos suplentes - 400 pessoas. E as pessoas não foram lá porquê? Porque os políticos são todos aldrabões, são todos gatunos, são todos ladrões? Não havia ali um? Eram todos aldrabões e vigaristas? O problema é muito mais profundo do que isso".



No Porto, o Jornal de Notícias juntou os principais líderes políticos e Catarina Martins vincou a posição do Bloco sobre a Lei de Bases da Saúde: "A decisão, como sabem, será tomada nos próximos dias no Parlamento e a posição do Bloco é clara: o Estado pode e deve recorrer a privados nos casos em que não é capaz de prestar o cuidado de saúde. Mas nunca deve entregar a privados os hospitais públicos ou travar o investimento no SNS para favorecer os hospitais privados".



A quatro meses e meio das legislativas, o ambiente é já de pré-campanha. O líder do PCP, Jerónimo de Sousa afirma: "De uma coisa temos a certeza. Portugal não está condenado ao atraso. É possível realizar outra política, invertendo o caminho que temos seguido".



Por seu lado, a presidente CDS-PP, Assunção Cristas, replicou: "Eu ouvia o sr deputado Jerónimo de Sousa a dizer que o país não precisava de ser sempre pobre. Eu partilho dessa posição, temos de ambicionar todos um país mais próspero. Certamente que os caminhos é que nos diferenciam".



Enfim, a secretária-geral do PS, Ana Catarina Mendes afirmou que "o fator mais corrosivo da confiança das pessoas na política é o não cumprimento dos seus compromissos".



E as próximas eleições podem ditar mais mudanças no xadrez parlamentar.