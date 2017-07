Marcelo considera que há uma "viragem histórica" na empresa Arsenal do Alfeite

Lusa 06 Jul, 2017, 21:08 | Política

Marcelo Rebelo de Sousa visitou hoje à tarde, durante cerca de duas horas e meia, a Arsenal do Alfeite S.A., situada na Base Naval de Lisboa, que segundo a administração da empresa, há 45 anos não recebia a visita de um Presidente da República.

O chefe de Estado afirmou que a sua presença se destinava a apoiar, "como Presidente da República e como Comandante Supremo das Forças Armadas, a obra que está em curso, a viragem histórica que está em curso", e a "certificar que existe futuro" para esta empresa naval.

"Já começou esta viragem, porque, como foi aqui dito, o Governo está apostado no futuro do Arsenal do Alfeite, e porque há uma linha de rumo para os próximos anos", defendeu, acrescentando: "Desenganem-se aqueles que pensavam que estavam contados os dias do Arsenal. Não estão. Haverá muitos mais dias no futuro do que os muitos dias do passado".

Estava previsto, mas não se confirmou, que o ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, também acompanhasse esta visita.

No final, questionado sobre a razão para esta ausência, o chefe de Estado respondeu aos jornalistas: "Não me venham perguntar isso. Temos aqui a senhora ministra do Mar, temos o senhor secretário de Estado da Defesa, que, aliás, falou".