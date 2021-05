Marcelo convicto de que Costa chega ao fim da legislatura

Nesta entrevista, o Presidente da República também apontou as eleições autárquicas deste ano, como uma oportunidade para a reflexão, quer no Governo, quer no PSD.Marcelo Rebelo de Sousa espera que se aprenda a lição, com aquilo que correu mal na festa do título dos adeptos do Sporting. O Presidente da República identifica várias falhas, ao nível da organização.E numa altura em que Portugal se prepara para acolher a final da Taça e a final da Liga dos Campeões, o chefe de estado defende que as entidades competentes devem estar atentas, para que não sejam cometidos os mesmos erros.Falhas apontadas pelo Presidente da República, numa entrevista ontem à noite à RTP.