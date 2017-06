Marcelo, Costa e Ferro discutiram incêndios durante almoço em Belém

O almoço juntou as três principais figuras do Estado e aconteceu no Palácio de Belém e longe das câmaras de televisão.



Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Ferro Rodrigues discutiram os impactos dos incêndios de Pedrógão Grande e as questões relacionadas com os inquéritos para apurar o que aconteceu.



O Presidente da República já disse que é necessário encontrar as respostas ainda antes das férias do Parlamento.



Também o pacote de medidas para a floresta ainda por aprovar foi tema de conversa neste almoço no Palácio de Belém.