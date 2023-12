Esta quinta-feira é dia do encontro anual do Conselho da Diáspora Portuguesa, em Cascais.

Este ano são lançados os núcleos regionais e a rede da diáspora jovem e está ainda em preparação um fórum com as Américas, para estimular as relações entre os dois continentes.



No encontro estão presentes o presidente da República, o ministro dos Negócios Estrangeiros e José Manuel Durão Barroso, que preside à Assembleia Geral deste Conselho da Diáspora.



Marcelo Rebelo de Sousa já falou dos desafios internacionais, mas também do país.