Marcelo deixa aviso: "É o pior dos momentos para haver crises"

Após a aprovação, na generalidade, da proposta de Orçamento do Estado para 2020, o Presidente da República quis esta sexta-feira sublinhar que o primeiro ano da legislatura "é o pior dos momentos para haver crises", tendo também em conta o período que antecede as eleições presidenciais.