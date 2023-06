Marcelo desafia Europa a liderar crescimento sustentável

Paolo Giandotti - EPA

Em Itália, no encerramento do encontro da COTEC, o chefe de Estado pediu aos políticos e também aos empresários para que estejam na linha da frente do combate pela sustentabilidade.



A repórter Madalena Salema registou as ideias do presidente da República, na cidade italiana de Palermo.