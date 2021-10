Marcelo desvaloriza criticas por ter recebido em audiência Paulo Rangel

"Eu sou como sou, eu recebo toda a gente, falo com toda a gente. Quando me pedem audiências de cortesia, recebo. Faço isso há seis anos", salientou.O chefe de Estado falava no final de uma visita à fábrica da Renault em Cacia, Aveiro, por ocasião do 40.º aniversário."Nós estamos num momento em que o país decide se tem Orçamento ou não e isso é importante para a vida das pessoas. Estamos num momento em que pode acontecer que tenhamos que assistir a uma dissolução da Assembleia da República e ir a eleições e isso é importante para a vida das pessoas. Portanto, isto é o que é importante. Depois, o que não é importante é as pessoas não perceberem que o Presidente da República é como é", disse Marcelo Rebelo de Sousa.Marcelo vincou que não interfere na vida interna dos partidos, escusando-se a revelar o que aconteceu na audiência com Paulo Rangel.

"Eu não tenciono formar nenhum partido. Não tenciono organizar nenhum congresso para influenciar a oposição ou a situação. Não tenciono preferir um candidato ou outro candidato na vida dos partidos. Quem os partidos escolherem para líder, está bem escolhido", referiu, acrescentando que o Presidente da República "exerce as suas funções com quem está na roda política e social".









"Se era uma visita de cortesia, tinha de ser o mais rapidamente possível. Se fosse depois é que se poderia dizer que tinha alguma influência ou tinha tido alguma ligação com o voto da Assembleia ou com a vida interna do partido. Antes disso era fazer o que sempre fiz ao longo dos seis anos", concluiu.









O anúncio da audiência foi feito no portal da Presidência da República na Internet, com o esclarecimento de que o encontro se realizou a pedido de Paulo Rangel.