Marcelo discursa nas comemorações da primeira travessia aérea do Atlântico

O presidente da República afirma que só vale a pena lembrar o passado se for para o honrar e que, para isso, é preciso investir no futuro. Nas comemorações do centenário da Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul, realizada por Sacadura Cabral e Gago Coutinho, Marcelo Rebelo de Sousa pediu investimento em áreas como ciência, tecnologia ou defesa.