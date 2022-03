Marcelo dispensa audiência com primeiro-ministro

"Se aquilo que corre na comunicação social for confirmado, dispensa-se uma audiência [com o primeiro-ministro]. Pelos vistos, fiquei a saber pela comunicação social", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, à porta do Palácio de Belém, em declarações à SIC-Notícias.

Marcelo Rebelo de Sousa disse que não viu a lista que saiu na televisão mas, ressalvou, se estiver correta, até lhe facilita a vida, referindo em seguida os compromissos que teria de cumprir esta noite - sessão comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, no Pátio da Galé.

"No caso de a lista ser correta, até facilita a minha vida (...). A sessão agora vai ser longa, depois temos um concerto comemorativo (...) e o senhor primeiro-ministro a partir para a Europa [Bruxelas, para Conselho Europeu]. Por isso, se a lista está feita, está feita", declarou.

Questionado pelo jornalista da SIC José Manuel Mestre sobre a orgânica do novo Governo hoje divulgada, o chefe de Estado recusou pronunciar-se.

"O presidente da República não tem de se pronunciar sobre a orgânica, o primeiro-ministro escolhe a orgânica que acha que é a mais adequada", disse Marcelo.

A lista dos ministros do XXII Governo Constitucional deveria ser divulgada no portal da Presidência da República na Internet, como acontece habitualmente, depois de o primeiro-ministro a apresentar institucionalmente ao chefe de Estado no Palácio de Belém.

"Devo receber entre hoje à noite e amanhã de manhã a orgânica do Governo, como é que é estruturado o Governo, antes de o primeiro-ministro divulgar isso, amanhã [quarta-feira] a seguir ao Conselho de Ministros, e depois, mais tarde, quando estiverem apurados os resultados [da repetição das eleições legislativas no círculo da Europa], haverá uma audiência com o primeiro-ministro para ele apresentar os nomes", declarou na terça-feira o chefe de Estado.

c/ Lusa