Marcelo diz estar confiante de que OE2020 vai ser aprovado

"Eu não escondo que é uma decisão total da Assembleia da República. O Presidente não tem de ter uma opinião sobre qual é a votação", avançou Marcelo, apesar de se dizer "confiante de que vai haver uma aprovação".



"O que é natural é que essa aprovação seja uma aprovação à esquerda, pela lógica das coisas", afirmou.



"Penso que não haverá problemas nem na votação na generalidade nem na votação final global".



Sobre o estado do tempo em Portugal, agravado pela depressão Elsa, Marcelo Rebelo de Sousa disse estar a acompanhar a situação junto do ministro da Administração Interna.



O Presidente esteve na sessão de encerramento do 7.º Encontro Anual do Conselho da Diáspora Portuguesa, em Cascais.