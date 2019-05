Partilhar o artigo Marcelo diz que se "deparou com a crise" ao chegar da China e quis manter "mãos livres" Imprimir o artigo Marcelo diz que se "deparou com a crise" ao chegar da China e quis manter "mãos livres" Enviar por email o artigo Marcelo diz que se "deparou com a crise" ao chegar da China e quis manter "mãos livres" Aumentar a fonte do artigo Marcelo diz que se "deparou com a crise" ao chegar da China e quis manter "mãos livres" Diminuir a fonte do artigo Marcelo diz que se "deparou com a crise" ao chegar da China e quis manter "mãos livres" Ouvir o artigo Marcelo diz que se "deparou com a crise" ao chegar da China e quis manter "mãos livres"