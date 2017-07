Marcelo diz que será um dia feliz quando promulgar lei que aumenta paridade nas empresas

Lusa 07 Jul, 2017, 18:43 | Política

"Ainda não chegou às mãos do Presidente da República para promulgar, e será dos dias felizes que terei ao promulgar esse diploma legal, uma iniciativa ainda por cima transversal, porque vai da direita à esquerda", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, durante uma conferência sobre "Mulheres na Liderança", no Palácio da Cidadela de Cascais.

O diploma em causa, com origem numa proposta de lei do Governo, resulta de um acordo entre PS e BE, e foi aprovado em votação final global no dia 23 de junho, com votos favoráveis também do PEV e do PAN e de seis deputados do CDS-PP, entre os quais a sua presidente, Assunção Cristas, que aplaudiu de pé a votação.

A bancada do CDS-PP, que tinha liberdade de voto em relação a este diploma que impõe, dividiu-se, com sete deputados a votarem contra, ao lado do PCP, e quatro a absterem-se, juntamente com o PSD.

O Presidente da República referiu que esta lei "não cobre toda a direita nem cobre toda a esquerda, mas cobre o suficiente de direita e de esquerda para poder ser aprovada", e considerou que "dá um primeiro passo no tocante a um leque de empresas representativas" do universo empresarial português.

"Dir-se-á novamente que é uma violentação, tal é o choque com a realidade. Mas, como eu já argumentava há 20 anos, sem alguma violentação dos factos, o processo é um pouco mais lento. Veremos como é que a sociedade e o tecido empresarial àquele nível absorvem a inovação legislativa", acrescentou.