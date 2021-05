Marcelo diz que vacinação vai obrigar a rever parâmetros do índice de risco

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O Presidente da república afirmou esta terça-feira estar fora de questão voltar ao estado de emergência em Portugal. Hoje voltou ao tema para explicar que com o avançar do plano de vacinação há uma alteração no risco nacional e é preciso mudar os parâmetros do índice de risco.