Marcelo e António Costa elogiam portugueses nos Estados Unidos

Foto: Nuno Veiga - Lusa

A enviada especial da Antena 1, Maria Flor Pedroso esperou ao lado dos portugueses e lusodescendentes e registou as primeiras declarações do primeiro-ministro e Presidente da República em solo americano.



As cerimónias oficiais do 10 de junho seguiram em Boston e Providence, onde vivem milhares de emigrantes e lusodescendentes.