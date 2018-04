Marcelo em Salamanca enaltece valores da liberdade, democracia e dos direitos humanos

Foto: EPA

É uma cidade próxima de Portugal e com fortes ligações a coimbra e à universidade.





A visita termina assim com um hino de Marcelo aos valores da liberdade , da democracia e dos direitos humanos.



No final, o presidente português conseguiu arrastar o rei para junto do povo, com brevíssimos beijos e apertos de mão a furar o protocolo e com os jornalistas à distância.





Reportagem de Natália Carvalho.