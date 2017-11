Marcelo "expectante" promete analisar Orçamento com toda a atenção e interesse

RTP28 Nov, 2017, 08:22 / atualizado em 28 Nov, 2017, 08:23 | Política

"Estou expectante. Ansioso, não direi! Não é propriamente uma angústia, mas estou expectante", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, à margem de uma conferência na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.



O chefe de Estado reiterou o entendimento de que este Orçamento "tem realidades que até ao último minuto era preciso acompanhar" e acrescentou: "Irei ver a versão final, logo que a receba, com todo o cuidado e com toda a atenção e interesse".



Questionado se antevê o envio de alguma norma do Orçamento do Estado para 2018 para o Tribunal Constitucional, respondeu: "Não conheço ainda o Orçamento, vamos esperar para depois me pronunciar".

Divergências à esquerda



c/ Lusa

Segundo o Presidente da República, o diploma deverá chegar às suas mãos "algures a 15, 16, 17 de dezembro", porque o processo de redação final "nunca é inferior a dez, quinze dias".A versão final do Orçamento do Estado para o próximo ano foi aprovada esta sexta-feira em votação final global. O documento recebeu voto favorável de PS, Bloco de Esquerda, PCP, PEV e PAN. O PSD e o CDS-PP votaram contra.No debate, Pedro Passos Coelho acusou o Governo de trocar a política pela comédia e pelo ridículo e os centristas afirmaram que a maioria segue a tática da manutenção do poder.PCP e Bloco de Esquerda votaram a favor, mas também criticaram as opções de António Costa. O último dia de debate do Orçamento ficou marcado por uma profunda divergência entre o Bloco de Esquerda e o PS devido à taxa sobre as energias renováveis.O PS tinha aprovado uma proposta do Bloco para taxar mais estas empresas, mas hoje voltou atrás e votou contra. Os bloquistas acusaram o governo de deslealdade e de não honrar a palavra dada.O Orçamento do Estado para o próximo ano fica marcado por um alívio em termos de IRS, que acontece por duas vias: todos os contribuintes irão beneficiar do fim da sobretaxa que vigorava desde 2011 e, por outro lado, vão ser criados dois novos escalões, o que significa que as famílias com rendimentos até 40 mil euros vão pagar menos imposto.Todas as pensões serão atualizadas em janeiro, como é obrigatório por lei quando há um crescimento superior a dois por cento. As pensões mais baixas terão um aumento extraordinário em agosto. Em 2018 haverá ainda descongelamento das carreiras na função pública.O Orçamento de Estado para 2018 prevê um agravamento para nove por cento do adicional de IRC que é pago pelas empresas com maiores lucros.