Marcelo favorável a revisão da lei das nomeações

Foto: Tiago Petinga - Lusa

"A lei que vigora é uma lei que não é tão exigente quanto hoje é a opinião pública portuguesa. A lei já tem quase 20 anos e é uma lei em que, por exemplo, os primos não são apanhados por uma decisão no plano administrativo. Hoje, a sensação que eu tenho é que o escrutínio e o juízo da opinião pública portuguesa é mais exigente. Então, vale a pena rever a lei, em conformidade", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.



Quanto à demissão de Carlos Martins do cargo de secretário de Estado do Ambiente, por causa da nomeação de um primo para adjunto, o Chefe de Estado afirmou que "a atitude foi correta".



Marcelo respondia a perguntas dos jornalistas à chegada ao Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, onde foi ver a peça "Frei Luís de Sousa", de Almeida Garrett e encenada por Miguel Loureiro.