Marcelo foi a Tancos para deixar "palavra de apoio" à investigação

04 Jul, 2017 | Política

À saída da reunião de duas horas que manteve esta terça-feira com o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, e e os generais Pina Monteiro e Rovisco Duarte, Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e Chefe do Estado-Maior do Exército, respetivamente, o Presidente da República defendeu que "é completamente diferente ter a noção distante".



"Outra coisa é vir ao terreno", fez notar.



“Doa a quem doer”

”O que se exige neste caso é uma investigação total, integral [e não] deixando ninguém imune”.

Recuperar o material roubado

Nesse sentido, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que a ida à Base de Tancos "foi útil em termos informativos".A declaração de Marcelo aos jornalistas foi marcada pela reserva, sem deixar de saudar os passos já dados pela investigação, deixando “uma palavra de apoio”.O essencial do pensamento do Presidente relativamente ao furto de armas em Tancos já havia sido comunicado ao início da tarde, quando Marcelo Rebelo de Sousa voltou a exigir “uma investigação total” ao furto de material em Tancos.Reafirmando a necessidade de apurar “factos e responsabilidades”, Marcelo Rebelo de Sousa foi mais longe, pedindo que não sejam poupados esforços na investigação, “doa a quem doer e não deixando ninguém imune”.“Pensando no prestígio de Portugal, no prestígio das Forças Armadas, pensando na autoridade do Estado e na segurança das pessoas, é muito simples: tem de se apurar tudo, de alto a baixo, até ao fim, doa a quem doer”, respondeu Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, em Castanheira de Pêra, quando se preparava para partir para Tancos.Já no domingo, durante a inauguração do novo edifício do Hospital de Sant'ana, na Parede, o Presidente Marcelo defendera “uma investigação que apure tudo, factos e responsabilidades”.“Se for necessário tomar medidas que são meramente destinadas a facilitar a investigação, faz sentido tomá-las”. “Primeiro, não haver dúvidas que se deve investigar até ao fim em matéria de factos e responsabilidades. Segundo, que tem de se prevenir o futuro para que não haja de seis em seis anos furtos destes e com gravidade crescente”, sublinhou o Presidente Marcelo, também chefe supremo das Forças Armadas, pedindo, em terceiro lugar, que se investiguem eventuais ligações entre este furto e outros dois que terão acontecido “nos últimos dois anos em países membros da NATO, um deles há poucos meses”, mas sem especificar a que Estados se referia.“Foram vários os furtos que parecem ter semelhança com este, tem de se apurar se sim ou se não”, assinalou.Esta terça-feira, à margem da abertura do "Encontro Ciência 2017", a decorrer em Lisboa, Augusto Santos Silva, primeiro-ministro em funções por ausência para férias de António Costa, defendeu que a função do Governo é agora “tentar recuperar o que foi roubado ao Estado português”.“A nossa obrigação é tentar recuperar o que foi roubado ao Estado português, em virtude de um assalto, de um crime cometido contra instalações militares portuguesas", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros e chefe interino do Governo, garantindo que “estão a ser tomadas as medidas necessárias para apurar os factos, apurar as responsabilidades, informar os nossos países amigos e aliados e tentar recuperar aquilo que foi roubado”.Em comunicado, o Ministério Público fez saber que abriu um inquérito ao desaparecimento de armamento dos paióis de Tancos, estando em causa suspeitas da prática dos crimes de associação criminosa, tráfico de armas internacional e terrorismo internacional.“Na sequência de análise aprofundada dos elementos recolhidos, o Ministério Público apurou que tais factos se integram numa realidade mais vasta”, refere o comunicado, adiantando que "estão em causa, entre outras, suspeitas da prática dos crimes de associação criminosa, tráfico de armas internacional e terrorismo internacional".O inquérito está agora nas mãos do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), que, dada a “natureza e gravidade destes crimes”, contará com a colaboração da Unidade Nacional Contra Terrorismo da Polícia Judiciária e da Polícia Judiciária Militar.