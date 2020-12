Marcelo lança esta tarde nova candidatura às presidenciais

A entrada de Marcelo na corrida de 2021 a Belém vai ser oficializada em Lisboa, apurou a RTP.



Nas eleições de janeiro de 2016, Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito Presidente da República, à primeira volta, com 52 por cento dos votos. As eleições presidenciais estão marcadas para o dia 24 de janeiro do próximo ano.



O professor catedrático de direito jubilado e antigo líder do PSD tomou posse a 9 de março de 2016.



O Chefe de Estado faz 72 anos na próxima semana e fez dependender este anúncio do próprio estado de saúde.



Mais logo explica os motivos que o levam a entrar na liça eleitoral.