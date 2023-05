Marcelo lembra que o SIS está ao serviço do Estado e não dos governos

O Jornal Expresso revela que o SIS foi a primeira entidade a ser chamada pelo ministro João Galamba após o alegado roubo do computador com matérias classificadas e que só depois foi contactada a PJ. O Presidente da República deixou claro que o SIS é um serviço do Estado que não está ao serviço de governos.